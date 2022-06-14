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39 минут назад

"Ашан" с июля повысит зарплаты сотрудникам в России на 5%

Газета.Ru

Торговая компания «Ашан Ритейл Россия» с июля повысит зарплаты сотрудникам на 5%. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение генерального директора «Ашана» Ивана Мартиновича.

"Ашан" с июля повысит зарплаты сотрудникам в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы хотим поддержать наших сотрудников в непростое время и объявляем о коллективном повышении окладов на 5% для всех сотрудников», — сказал Мартинович.

По его словам, возможной станет дополнительная индивидуальная индексация зарплаты по результатам проведенной ежегодной оценки персонала. Мартинович подчеркнул, что зарплаты не будут повышать высшему руководству торговой сети.

В декабре 2021 года ритейлер увеличил зарплаты сотрудников на 8% на фоне улучшения финансовых результатов.

«Ашан Ритейл Россия» — это российское подразделение французской Auchan Retail (входит в Auchan Holding). В России сеть появилась в 2002 году. На территории нашей страны в общей сложности работают 232 магазина со штатом сотрудников более 30 тысяч.

В начале апреля представитель ритейлера сообщил, что «Ашан» продолжает работу на территории России в обычном режиме, компания не намерена прекращать деятельность в стране.

Компании,Ашан,
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