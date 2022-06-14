Датский производитель ветряков разрывает договор с Россией

Датская компания Vestas, которая выпускает оборудование для ветроэлектрических установок (ВЭУ), разрывает контракт с российскими партнёрами. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники в компании. К 31 июля Vestas планирует закрыть ульяновский завод по производству лопастей для ветряков. Из-за этого правительство может отменить проект компании Fortum в Волгоградской и Самарской областях.

Фото: Unsplash, Unsplash License Unsplash, Unsplash License

В 2018 году «Вестас мэньюфэкчуринг рус» (принадлежит Vestas) подписала специальный инвестиционный контракт с Минпромторгом на восемь лет. За годы работы она вложила в производство более 2 млрд рублей и расширила штат завода до 443 человек.

В апреле Vestas заявила , что уходит с российского рынка. По сведениям СМИ, сейчас управление компании расторгло контракты с поставщиками, часть сотрудников уже уволилась, а часть завершает проекты. План на 2022 год завод выполнил, а плана и контракта на 2023 год ещё нет.

Турбины компания «Вестас рус» привозила из Евросоюза, лопасти производила в РФ и здесь же собирала гондолы. Башни для станций заказывались у «ВиндарСеверсталь». Теперь отсутствие необходимого оборудования может привести к закрытию проекта Fortum в Волгоградской и Самарской областях. По имеющимся данным, площадка для строительства ветроэлектростанции готова, но оборудование для неё не собрано.

По плану Fortum должна была запустить ветряк к 1 декабря, компания могла попросить отсрочку на два года или вовсе отменить проект. Гендиректор «Акта консалт» Анатолий Копылов сообщил, что в такие сроки найти нового поставщика просто невозможно. Если контракт всё же расторгнут, то инвестор будет обязан выплатить 480 млн налоговых льгот, которые он получил с 2018 по 2021 год.