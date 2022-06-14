Названы условия возобновления работы заводов Nissan и Toyota в России

Автомобильные заводы зарубежных компаний Nissan, Hyundai и Toyota в Санкт-Петербурге хотят возобновить работу в России, рассказал РИА Новости губернатор города Александр Беглов. Условием возобновления производства он назвал полное восстановление цепочек поставок автомобильных комплектующих и оборудования.

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Предприятия прекратили работу после начала спецоперации на Украине и не возвращались к производству из-за логистических трудностей. Беглов добавил, что власти Петербурга отслеживают изменения в работе компаний и взаимодействуют с руководством. Зарубежные предприятия не увольняют сотрудников и продолжают выплачивать им более половины средней зарплаты.

Мэр отметил, что на место уходящих с российского рынка иностранных компаний уже готовы прийти потенциальные партнеры из «дружественных» стран. Трансформация может произойти в производственных цепочках и в сфере потребительского рынка — ретейле и общественном питании.

После начала спецоперации на Украине многие компании в России, в том числе по производству автомобилей, заявили о работе в новом режиме. Так, сотрудники «Автотора», который стал первым в России заводом по сборке автомобилей иностранных марок BMW, Kia и Hyundai, весной были отправлены в оплачиваемый корпоративный отпуск. Компания Stellantis в апреле заявила об остановке предприятия в Калуге, где собирали Opel, Citroen и Peugeot. Поводом для этого были названы растущее число перекрестных санкций и трудности с логистикой.