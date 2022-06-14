Производитель «элитных» глазированных сырков запустил бюджетные линейки

Компания «Ростагрокомплекс», выпускающая сырки под брендом «Б.Ю.Александров», расширила линейку продуктов для продажи в дискаунтерах. Об этом пишет «Продукт медиа».
Запущены две линейки сырков под названиями «Пора есть» и «Своя корова». В первом случае сырок весит всего 30 граммов, однако не содержит растительного жира. Его цена в розничной продаже около 25 рублей.
Вторые сырки сделаны из растительного жира, но весят уже по 40 граммов. Они продаются всего за 18.99 рублей.
При этом издание отметило, что «Ростагрокомплекс» старается не ассоциировать продукцию бренда «Б.Ю.Александров» с другими своими марками, несмотря на то, что они выпускаются на одном заводе. Так для «элитных» сырков есть отдельный сайт.
Президент «Ростагроэкспорта», основатель бренда «Б.Ю. Александров» Борис Александров скончался от коронавируса в 2020 году, в возрасте 73 лет. Он запустил молочный бизнес в середине 90-х. Его компания стала лидером по производству глазированных сырков в России. По данным РБК, объем производства сырков «Б.Ю. Александров» составлял около одного миллиона в сутки, а за 20 лет президенту компании удалось заработать 140 миллиардов рублей. В последние годы он жил в Латвии.