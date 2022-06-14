VK захотела купить «Авито»

VK (бывшая Mail.ru Group) ведёт переговоры о покупке онлайн-площадки «Авито» у нидерландского владельца Prosus. Та ещё в мае заявила о желании продать долю в российском бизнесе. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. По его данным, Prosus может также избавиться и от 25,7% в самом холдинге VK. Интерес к «Авито» также проявляют и компании, связанные с бизнесменом Владимиром Потаниным.

Фото: VK VK

Как подсчитали аналитики, стоимость активов «Авито» может превышать 67 млрд рублей. Сейчас 100% сервиса принадлежат компании Prosus, которой материнский холдинг OLX Group передал управление активами «Авито холдинг». В мае компания начала поиск покупателя на классифайд. В заявке она уточнила, что рассматривает полную или частичную продажу, а также IPO.

«Авито» — самый крупный в России сайт частных объявлений. В сентябре 2021 года сервис задумал поглотить одного из главных конкурентов — платформу о продаже и аренде недвижимости «Циан». Сделка дошла до Федеральной антимонопольной службы (ФАС), но там её завернули: чиновники решили, что покупка привела бы к ограничению конкуренции на рынке.

В июне 2022 года депутат Антон Горелкин внёс в Госдуму закон о приземлении онлайн-сервисов объявлений. Он предложил установить ограничение на долю иностранного владения классифайдами в 20%. Регулировать собираются только сервисы, ежемесячная аудитория которых превышает 10 млн российских пользователей.