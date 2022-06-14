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27 минут назад

Российские фабрики предупредили о проблемах с чайными пакетиками

Алиса Селезнёва

Российские поставщики чая ищут решение проблемы с фильтр-бумагой для чайных пакетиков, которая оказалась в санкционном списке ЕС. Об этом со ссылкой на участников рынка пишет Shopper’s.

Российские фабрики предупредили о проблемах с чайными пакетиками
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Фильтр-бумага для чайных пакетиков попала в пятый санкционный пакет ЕС и будет запрещена к ввозу в Россию с 10 августа.

По словам гендиректора ассоциации «Росчайкофе» Рамаза Чантурии, около 65% чая, продаваемого в России, - в пакетиках. А вот бумагу для его производства в стране никто не делает.

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«Этот вид фасовки пользуется у покупателей большим спросом, но в производстве используется сложный технический процесс, и потому оно дороже, чем производство рассыпного чая», - пояснил директор по взаимодействию с государственными органами в компании «Май» Давид Акопян.

Поставки бумаги для чайных пакетиков шли из ЕС и Японии. Главным поставщиком являлась американская компания Glatfelter, у которой есть предприятия в Германии и Франции. На фоне украинского кризиса производители создали запас сырья и сейчас ведут поиски новых поставщиков, упор делается на Турцию и Китай.

Однако потребуется время, чтобы перенастроить оборудование и стабилизация ситуации ожидается только к осени.

«Ритейлерам нужно быть готовыми к тому, что какое-то время придется находить замену некоторым пакетированным позициям, выбор уменьшится» - констатировал Чантурия.

Ранее директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский назвал «страшилками» информацию о якобы возможном возникновении дефицита кофе на отечественном рынке в связи с санкциями. Предпосылок для возникновения дефицита этого товара на отечественном рынке в долгосрочном плане нет, подчеркнул дипломат.

Компании,Давид Акопян,МИД России,ЕС,
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