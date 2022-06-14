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25 минут назад

В S7 Airlines нашли замену американскому приложению

Алиса Селезнёва

Авиакомпания S7 Airlines переходит на российское навигационное приложение skyBAG PRO, а американскую программу JeppFD-Pro переводит в статус резервной. Об этом пишет «Говорит Москва».

В S7 Airlines нашли замену американскому приложению
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Издание привело копию аэронавигационного бюллетеня компании, в котором отмечается, что установка нового программного обеспечения началась с 7 июня.

«Приложение обеспечивает пользователей функционалом доступа к документам аэронавигационной информации, импорта и построения маршрута, создания и хранения пользовательских точек и маршрутов», - отмечается в документе.

При этом из-за того, что американская программа JeppFD-Pro перестала обновляться, ее переводят в статус резервной, как и отечественную SmartSky Pro, отмечается в статье.

После начала российской спецоперации на Украине западные страны ввели ряд санкций против российской авиационной отрасли. В частности, Евросоюз запретил российским самолетам использовать свое воздушное пространство. В качестве ответной меры Россия также закрыла воздушное пространство для 36 стран.

Представители гражданской авиации Финляндии уже пожаловались на многомиллионные убытки из-за санкций. Им приходится облетать Россию по пути в Азию, что значительно удорожает маршрут.

Компании,АК S7,ЕС,
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