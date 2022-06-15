Правительство отказалось передать «Ростеху» долю в «Ростелекоме»

Правительство не собирается передавать принадлежащие государству 35,91% в ПАО «Ростелеком» госкорпорации «Ростех». Об этом «Коммерсанту» заявили высокопоставленный источник в правительстве и собеседник, знакомый с ходом обсуждения инициативы.

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Собеседники издания подчеркнули, что идея не получила продолжения и «вопрос закрыт». По словам источника газеты на телеком-рынке, решение связано с опасением, что в случае передачи доли профильный вице-премьер и член совета директоров «Ростелекома» Дмитрий Чернышенко, а также Минцифры потеряли бы рычаги влияния на компанию.

Другой источник издания отметил, что «Ростех» надеется «продвинуть» идею через другие ведомства». «Ростех» попросил передать ему пакет государства в «Ростелекоме» в середине апреля. Соответствующее обращение было направлено президенту России в марте, писал «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Как указал собеседник агентства, «Ростех» объяснил свою инициативу тем, что он решает задачи в смежных с «Ростелекомом» областях: развитие сетей 5G, разработка телеком-оборудования. В госкорпорации считают, что в условиях санкций требуются «жесткая координация и концентрация ресурсов со стороны государства и отечественной промышленности».