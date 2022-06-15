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17 минут назад

Стало известно о планах переименовать рестораны «Вкусно и точка»

Лера Букина

«Вкусно и точка» - временное название сети ресторанов. Оно будет изменено, заявил источник «Москве 24».

Стало известно о планах переименовать рестораны «Вкусно и точка»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее во Владивостоке обратили внимание на сходство названий их кафе быстрого питания «Еда и точка» с брендом сети-преемника McDonald's «Вкусно — и точка». Как заявил руководитель приморской сети Сергей Понкратов в беседе с «РИА Новости», они собираются в ходе переговоров или через суд добиться изменения названия нового российского бренда.

В марте компания McDonald's закрыла почти все рестораны в России, а в мае объявила об уходе из страны. 19 мая американская корпорация McDonald's сообщила о продаже бизнеса в России партнеру-франчайзи Александру Говору, который будет его развивать под новым брендом. Новый владелец бизнеса заявил, что все рестораны сети McDonald's в России откроются для посетителей в течение двух месяцев.

Раскрыты подробности о новом меню McDonald’s после открытия

12 июня на Пушкинской площади состоялось открытие бывшей сети ресторанов McDonald’s, получившей название «Вкусно - и точка». Люди выстроились в очередь, как и 30 лет назад, чтобы оказаться в числе первых клиентов. Журналисты обратили внимание на то, что меню сети сохранилось, но названия изменились, поскольку использовать любые названия с отсылкой к американскому бренду McDonald’s теперь в России нельзя.

В меню больше нет бигмака. Однако появились бургеры под названиями «Гранд», «Двойной гранд» и «Гранд Делюкс», кроме того, остался чизбургер, двойной чизбургер, картофель фри, креветки, куриные крылышки и мороженое с начинками.

Компании,Александр Говор,McDonald's,
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