СМИ: VK заинтересовался покупкой «Авито»

Холдинг VK обсуждает с нидерландской компанией Prosus вопрос покупки сервиса объявлений «Авито». Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на агентство Bloomberg.
Согласно данным агентства, договоренность о сделке пока не достигнута. Также покупку
данного актива обсуждает «структура, связанная с бизнесменом Владимиром Потаниным».
Отмечается, что, помимо сервиса объявлений организация Prosus, которая является частью инвестиционного южноафриканского холдинга Naspers, может продать и принадлежащую ей долю 25,7% в холдинге VK.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что
западный акционер «Авито» Prosus сообщил о поиске покупателя на российский актив. Эксперты сошлись во мнении, что один из сценариев развития событий - выход компании на IPO.
25 марта «Авито» объявила, что продолжит работать как самостоятельный российский бизнес в периметре группы Prosus.
Ранее «Авито Недвижимость» внедрила функцию онлайн-бронирования с возможностью полной оплаты, которая позволит путешественникам безопасно снять жилье с помощью платформы без необходимости платить на месте. С 6 июня новая услуга доступна в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Уфе и Екатеринбурге. В пресс-службе компании подчеркнули, что в скором времени она также может появиться на Алтае, в Карелии и на юге России. За счет нового сервиса россияне смогут быстрее бронировать удобные варианты из базы объектов, прошедших проверку экспертами «Авито Недвижимости».