СМИ: VK заинтересовался покупкой «Авито»

Холдинг VK обсуждает с нидерландской компанией Prosus вопрос покупки сервиса объявлений «Авито». Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на агентство Bloomberg.

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Согласно данным агентства, договоренность о сделке пока не достигнута. Также покупку

данного актива обсуждает «структура, связанная с бизнесменом Владимиром Потаниным».

Отмечается, что, помимо сервиса объявлений организация Prosus, которая является частью инвестиционного южноафриканского холдинга Naspers, может продать и принадлежащую ей долю 25,7% в холдинге VK.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что

западный акционер «Авито» Prosus сообщил о поиске покупателя на российский актив. Эксперты сошлись во мнении, что один из сценариев развития событий - выход компании на IPO.

25 марта «Авито» объявила, что продолжит работать как самостоятельный российский бизнес в периметре группы Prosus.