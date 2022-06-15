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1 час назад

СМИ: VK заинтересовался покупкой «Авито»

Лера Букина

Холдинг VK обсуждает с нидерландской компанией Prosus вопрос покупки сервиса объявлений «Авито». Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на агентство Bloomberg.

СМИ: VK заинтересовался покупкой «Авито»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно данным агентства, договоренность о сделке пока не достигнута. Также покупку

данного актива обсуждает «структура, связанная с бизнесменом Владимиром Потаниным».

Отмечается, что, помимо сервиса объявлений организация Prosus, которая является частью инвестиционного южноафриканского холдинга Naspers, может продать и принадлежащую ей долю 25,7% в холдинге VK.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что

западный акционер «Авито» Prosus сообщил о поиске покупателя на российский актив. Эксперты сошлись во мнении, что один из сценариев развития событий - выход компании на IPO.

25 марта «Авито» объявила, что продолжит работать как самостоятельный российский бизнес в периметре группы Prosus.

Ранее «Авито Недвижимость» внедрила функцию онлайн-бронирования с возможностью полной оплаты, которая позволит путешественникам безопасно снять жилье с помощью платформы без необходимости платить на месте. С 6 июня новая услуга доступна в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Уфе и Екатеринбурге. В пресс-службе компании подчеркнули, что в скором времени она также может появиться на Алтае, в Карелии и на юге России. За счет нового сервиса россияне смогут быстрее бронировать удобные варианты из базы объектов, прошедших проверку экспертами «Авито Недвижимости».

Компании,Владимир Потанин,
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