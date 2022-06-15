В IKEA приняли решение о работе в России

Сеть мебельных магазинов IKEA приняла решение полностью уйти из России. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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В среду состоялось общее собрание, на котором сотрудникам сообщили об уходе компании из страны. В ближайшее время будет сделано официальное заявление.

Сообщается, что IKEA намерена сократить своих сотрудников в России, а заводы и производство продать другому владельцу.

По информации ТАСС, IKEA продаст все четыре фабрики в России.

Ранее в этот день сообщалось, что товары из IKEA появились на «Яндекс.Маркете». Юристы компании Pen & Paper назвали такую перепродажу полностью законной.

3 марта в IKEA объявила о приостановке своей деятельности в России и Белоруссии. При этом отмечалось, что компания пока что не полностью прекращает свою деятельность в РФ, а приостанавливает работу на три месяца. Тогда решение объяснили нарушениями цепочек поставок и сложными условиями торговли из-за проводимой Москвой спецоперации и последующих санкций.

С 1 июня ретейлер открыл отделы обмена и возврата в российских магазинах.