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27 минут назад

СМИ: IKEA определилась с вопросом работы в России

Лера Букина

Сеть мебельных магазинов IKEA приняла решение полностью уйти из России. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В IKEA приняли решение о работе в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В среду состоялось общее собрание, на котором сотрудникам сообщили об уходе компании из страны. В ближайшее время будет сделано официальное заявление.

Сообщается, что IKEA намерена сократить своих сотрудников в России, а заводы и производство продать другому владельцу.

По информации ТАСС, IKEA продаст все четыре фабрики в России.

IKEA сделала заявление об оплате работы сотрудников из России

Ранее в этот день сообщалось, что товары из IKEA появились на «Яндекс.Маркете». Юристы компании Pen & Paper назвали такую перепродажу полностью законной.

3 марта в IKEA объявила о приостановке своей деятельности в России и Белоруссии. При этом отмечалось, что компания пока что не полностью прекращает свою деятельность в РФ, а приостанавливает работу на три месяца. Тогда решение объяснили нарушениями цепочек поставок и сложными условиями торговли из-за проводимой Москвой спецоперации и последующих санкций.

С 1 июня ретейлер открыл отделы обмена и возврата в российских магазинах.

Иностранные компании начали приостанавливать деятельность в России из-за проведения специальной операции РФ в Донбассе.

Компании,Ikea,
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