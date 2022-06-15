«Газпром» сообщал итальянской Eni о сокращении поставок газа

Итальянская энергетическая компания Eni получила от российского «Газпрома» уведомление о сокращении поставок газа. Об этом сообщает ТАСС.

«Eni подтверждает, что «Газпром» сообщил об ограниченном сокращении поставок газа на сегодня примерно на 15%», — заявили в пресс-службе компании.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что итальянская энергетическая компания Eni собирается открыть рублевый счет в «Газпромбанке». Как сообщали официальные лица ЕС, открытие рублевого счета нарушит санкции, но последние рекомендации, которые, как ожидается, будут опубликованы на этой неделе, не запрещают открытие счетов в рублях и предлагают компаниям дорожную карту, позволяющую продолжать покупать российский газ.