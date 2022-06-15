Торговые центры «Мега» продолжат работу в России

Принадлежащие IKEA торговые центры «Мега» продолжат работать в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

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15 июня в IKEA объявили, что не смогут возобновить продажи в РФ в «обозримом будущем».

В компании заявили, что за последние месяцы «ситуация с бизнес-процессами и цепочками поставок сильно ухудшилась». Из-за этого группа компаний «Интер ИКЕА» и группа компаний «Ингка» решили сократить масштаб бизнеса в России.

В IKEA подчеркнули, что это повлечет за собой оптимизацию и сокращения многих сотрудников.

Также компания продаст фабрики в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях.

На фоне украинского кризиса многие западные компании решили приостановить свою работу в РФ или покинуть российский рынок (часть из них также заморозили работу в Белоруссии).