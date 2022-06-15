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38 минут назад

СМИ: «Спортмастер» может закрыть свою сеть в Польше

Лера Букина

Группа компаний «Спортмастер», возможно, закроет принадлежащую ей в Польше сеть продажи спортивных товаров Go Sport. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

СМИ: «Спортмастер» может закрыть свою сеть в Польше
Фото: ТАССТАСС

Источники издания отмечают, что «Спортмастер» из-за внесения Польшей Go Sport в санкционный список вынужден закрыть сеть в стране.

Ранее в конце апреля власти Польши наложили запрет на Go Sport наряду с 35 российскими и белорусскими компаниями. Все счета ретейлера в стране сразу же заблокировали, 25 точек продаж и интернет-магазин закрылись. Затем 800 подписантов обратились к главе МВД Польши Мариушу Каминскому с просьбой исключить Go Sport из санкционного списка по причине «контрпродуктивности» блокировки.

В мае управление по конкуренции и защите прав потребителей Польши выступило за передачу контроля над сетью структуре британской Sports Direct. Однако, продажа не состоялось, указал источник издания.

Отмечается, что другие работавшие в Польше российские и также оказавшиеся под санкциями российские компании, в частности, интернет-магазин Wildberries и парфюмерно-косметический холдинг Faberlic, уже закрыли свои подразделения в стране.

13 июня WWD, ссылаясь на источники в индустрии, сообщил, что американский производитель косметической продукции Revlon может в ближайшее время обратиться в суд с просьбой признать себя банкротом.

Компании,Коммерсант,
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