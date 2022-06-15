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1 час назад

IKEA устроит распродажу товаров с российских складов

Елена Прошина

IKEA собирается организовать распродажу товаров, которые находятся на российских складах. Об этом сообщили представители компании, передает агентство «Прайм».

В IKEA подчеркнули, что это необходимо для обеспечения необходимых бизнес-процессов.

Сроки проведения распродажи ретейлер разместит на официальном сайте.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что сеть мебельных магазинов IKEA приняла решение полностью уйти из России. В среду состоялось общее собрание, на котором сотрудникам сообщили об уходе компании из страны. В ближайшее время будет сделано официальное заявление. Сообщается, что IKEA намерена сократить своих сотрудников в России, а заводы и производство продать другому владельцу.

По информации ТАСС, IKEA продаст все четыре фабрики в России и оставит розничный бизнес в стране на паузе.

В IKEA приняли решение о работе в России

3 марта в IKEA объявила о приостановке своей деятельности в России и Белоруссии. При этом отмечалось, что компания пока что не полностью прекращает свою деятельность в РФ, а приостанавливает работу на три месяца. Тогда решение объяснили нарушениями цепочек поставок и сложными условиями торговли из-за проводимой Москвой спецоперации и последующих санкций. С 1 июня ретейлер открыл отделы обмена и возврата в российских магазинах. Иностранные компании начали приостанавливать деятельность в России из-за проведения специальной операции РФ в Донбассе.

Компании,Видео,Ikea,
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