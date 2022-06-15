IKEA собирается организовать распродажу товаров, которые находятся на российских складах. Об этом сообщили представители компании, передает агентство «Прайм».

В IKEA подчеркнули, что это необходимо для обеспечения необходимых бизнес-процессов.

Сроки проведения распродажи ретейлер разместит на официальном сайте.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что сеть мебельных магазинов IKEA приняла решение полностью уйти из России. В среду состоялось общее собрание, на котором сотрудникам сообщили об уходе компании из страны. В ближайшее время будет сделано официальное заявление. Сообщается, что IKEA намерена сократить своих сотрудников в России, а заводы и производство продать другому владельцу.

По информации ТАСС, IKEA продаст все четыре фабрики в России и оставит розничный бизнес в стране на паузе.