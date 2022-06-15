Россиянам объяснили появление товаров бренда Zara на Wildberries

Коллекции Zara, выставленные на продажу на одном из российских маркетплейсов, ввезли в страну заранее. Об этом заявила генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс, передает агентство «Прайм».

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Накануне сообщалось, что онлайн-ретейлер Wildberries приступил к реализации товаров бренда Zara, который входит в группу компаний Inditex. Напомним, что компания приостановила продажи в России в марте. В каталоге Wildberries доступен ассортимент товаров марки Zara. На площадке можно приобрести одежду и аксессуары данного бренда. Ранее на Wildberries появились вещи брендов Massimo Dutti и Pull&Bear (также входят в Inditex).

Примечательно, что продавцом данных брендов выступает сам маркетплейс.

«На текущий момент на Wildberries поступили в продажу оригинальные коллекции весенне-летнего сезона, которые… были произведены еще в 2021 году и отправлены на территорию России заранее», — подчеркнула Лебсак-Клейманс.

Она обратила внимание на то, что в результате инфляции июньские цены на товары на площадке на 20-35% выше, чем стартовые весенние цены сезона, заявленные в начале сезона на официальном сайте.