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48 минут назад

Россиянам объяснили появлением товаров бренда Zara на Wildberries

Лера Букина

Коллекции Zara, выставленные на продажу на одном из российских маркетплейсов, ввезли в страну заранее. Об этом заявила генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс, передает агентство «Прайм».

Россиянам объяснили появлением товаров бренда Zara на Wildberries
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Накануне сообщалось, что онлайн-ретейлер Wildberries приступил к реализации товаров бренда Zara, который входит в группу компаний Inditex. Напомним, что компания приостановила продажи в России в марте. В каталоге Wildberries доступен ассортимент товаров марки Zara. На площадке можно приобрести одежду и аксессуары данного бренда. Ранее на Wildberries появились вещи брендов Massimo Dutti и Pull&Bear (также входят в Inditex).

Примечательно, что продавцом данных брендов выступает сам маркетплейс.

«На текущий момент на Wildberries поступили в продажу оригинальные коллекции весенне-летнего сезона, которые… были произведены еще в 2021 году и отправлены на территорию России заранее», — подчеркнула она.

Лебсак-Клейманс обратила внимание на завышение цен на эти товары на площадке. По ее оценке, оно составляет 20-35%.

Иностранные компании начали объявлять о приостановке работы в России или уходе с российского рынка после начала спецоперации РФ на Украине. Закрыть магазины в стране решили, помимо группы Inditex, H&M, Calvin Klein и многие другие бренды.

Компании,
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