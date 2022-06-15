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1 час назад

Оценена стоимость российских фабрик IKEA

Лера Букина

Общая стоимость выставленных на продажу четырех российских фабрик IKEA может составлять 15 млрд рублей. Об этом заявила партнер консалтинговой компании Ricci Яна Кузина, передает агентство «Прайм».

Оценена стоимость российских фабрик IKEA
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Всего у IKEA в России четыре крупных фабрики и огромный дистрибьюторский центр в подмосковном Есипово. Инвестиции в одно из последних открывшихся производств составили около 4 миллиардов рублей. По грубым подсчетам цена одного «квадрата» фабрики с оборудованием составляет примерно 100 тысяч рублей. Таким образом стоимость активов IKEA составляет примерно 12-15 миллиардов рублей», — подчеркнула она.

Компания могла бы выручить несколько десятков миллиардов рублей, если бы решилась продать бизнес в январе, однако сейчас сумма будет на порядок меньше, заявил гендиректор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Тимур Итурганов. Прежде всего, это обусловлено задолженностью компании перед российскими производителями, указал он.

«Кроме того, 75% продукции на предприятиях шло на экспорт, но этот канал сейчас закрыт. Соответственно, новому владельцу придется перестраиваться, чтобы выходить на внутренний рынок, что потребует не только переналадки оборудования, но и серьезных инвестиций», — подчеркнул Итурганов.

Директор мебельной компании «Мария» Лилия Кац не исключила продажи всего бизнеса одному крупному местному игроку.

Ранее СМИ сообщили, что шведская мебельная компания IKEA продает четыре фабрики в России и сокращает масштаб бизнеса в этой стране. В компании отметили, что не видят возможностей возобновить продажи в обозримом будущем из-за усложнившейся ситуации с бизнес-процессами и цепочками поставок.

Компании,Ikea,
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