«Росатом» решил выставить счет Финляндии

Россия намерена вернуть все потраченные на проект АЭС «Ханхикиви-1» средства и взыскать их с финской стороны. Об этом заявил в интервью телеканалу РБК глава «Росатома» Алексей Лихачев.

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АЭС «Ханхикиви-1» могла поставлять около 10% необходимого Финляндии электричества. Однако в мае финская компания Fennovoima отозвала заявку на лицензию на строительство «Ханхикиви-1». До этого компания объявила о расторжении EPC-контракта на строительство АЭС с финской компанией RAOS Project, входящей в «Росатом». В пресс-службе Fennovoima отметили, что военная операция на Украине «усугубила риски для проекта», а многие логистические цепочки оказались нарушены.

По словам Лихачева, конструкция отказа от контракта «абсолютно уязвима юридически».

«Конструкция не выдерживает никакой критики с точки зрения управленческих решений, экономической целесообразности, абсолютно политизирована», - заявил он в интервью телеканалу на полях Петербургского международного экономического форума.

Глава «Росатома» заверил, что российская компания пройдет весь юридический путь и «выставит в счет» все деньги, которые были затрачены в Финляндии. При этом шансы на возвращение затрат оцениваются как большие.

«У нас есть опыт аналогичной работы. И опыт этот успешный», — отметил Лихачев.