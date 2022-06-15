Крупный производитель стройматериалов уходит с российского рынка

Крупнейший производитель керамических стройматериалов из Австрии Wienerberger объявил о продаже активов и уходе с российского рынка из-за ситуации на Украине. Соответствующее заявление опубликовано на сайте компании.

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«Как компания, осознающая свою ответственность, Wienerberger Group приняла решение продать свои российские предприятия в связи с российско-украинским конфликтом. (…) Было решено, что местное руководство возьмет на себя управление бизнесом путем выкупа акций», - отмечается в пресс-релизе.

При этом в компании отметили, что сумма сделки разглашаться не будет. Также в Wienerberger Group назвали передачу активов местному руководству «наилучшим решением» в сложившейся ситуации и способом сохранить рабочие места.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».