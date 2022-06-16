Более тысячи самолетов поставят российским авиакомпаниям

Более тысячи самолетов будет поставлено для нужд гражданской авиации российским авиакомпаниям до 2030 года. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах Петербургского международного экономического форума, передает ТАСС.

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«До 2030 года предприятиями авиационной промышленности подтверждена возможность поставки более тысячи самолетов для нужд гражданской авиации – при одновременном замещении иностранных комплектующих российскими и модернизации производств там, где это необходимо», – подчеркнул министр.

По словам Мантурова, планируется производство 270 самолетов МС-21, SSJ New (142 единицы), Ил-114-300 (70 ед.) и Ту-214 (70 ед.), Ил-96-300 (12 ед.).

Кроме того, он уточнил, что до этого же срока должны поставить свыше 760 вертолетов.

Ранее гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что российская авиаотрасль к 2025 году собирается поставить на рынок более 110 различных самолетов, а к 2030-му — более 500. Речь идет о построенных с использованием российских высоких технологий лайнерах.