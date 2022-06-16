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28 минут назад

Более тысячи самолетов поставят российским авиакомпаниям

Лера Букина

Более тысячи самолетов будет поставлено для нужд гражданской авиации российским авиакомпаниям до 2030 года. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах Петербургского международного экономического форума, передает ТАСС.

Более тысячи самолетов поставят российским авиакомпаниям
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«До 2030 года предприятиями авиационной промышленности подтверждена возможность поставки более тысячи самолетов для нужд гражданской авиации – при одновременном замещении иностранных комплектующих российскими и модернизации производств там, где это необходимо», – подчеркнул министр.

По словам Мантурова, планируется производство 270 самолетов МС-21, SSJ New (142 единицы), Ил-114-300 (70 ед.) и Ту-214 (70 ед.), Ил-96-300 (12 ед.).

Кроме того, он уточнил, что до этого же срока должны поставить свыше 760 вертолетов.

Ранее гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что российская авиаотрасль к 2025 году собирается поставить на рынок более 110 различных самолетов, а к 2030-му — более 500. Речь идет о построенных с использованием российских высоких технологий лайнерах.

Экипаж пролетевшего через страны НАТО таинственного

Президент России Владимир Путин ранее сообщил о необходимости утвердить комплексную программу по развитию авиационной отрасли до 2030 года.

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