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25 минут назад

Baker Hughes перестанет обслуживать оборудование СПГ-проектов в России

Елена Прошина

Американская Baker Hughes приняла решение отозвать своих инженеров по сервису ключевого технологического оборудования (газовые турбины и компрессоры) с проектов «Ямал СПГ» «НОВАТЭКа» и «Сахалин-2» «Газпрома», проектных инженеров со строящегося проекта «НОВАТЭКа» «Арктик СПГ-2», сообщает газета «Коммерсант».

Baker Hughes перестанет обслуживать оборудование СПГ-проектов в России
Фото: ReutersReuters

Также источники среди российских контрагентов компании сообщили о прекращении всех отгрузок оборудования для СПГ-проектов в РФ.

Ситуация ставит под вопрос дальнейшую эксплуатацию и пусконаладку иностранного оборудования, а также делает невозможной поставку запчастей для его ремонтов, отмечает издание.

Baker Hughes разрывает соглашения, несмотря на отсутствие прямых санкционных ограничений на сервис и поставку газовых турбин в РФ (запрещено заключение новых контрактов). Кроме того, «Газпром» и «НОВАТЭК» не находятся под прямыми санкциями США или ЕС, указывает издание.

Ранее газета «Коммерсант» писала, что санкционное давление на Россию заставило иностранные нефтесервисные компании задуматься о пересмотре своего бизнеса в России или вовсе об уходе с рынка.

О решении Baker Hughes приостановить инвестиции в свою деятельность в России было объявлено в марте – после начала спецоперации РФ на Украине.

Компании,Новатэк,Газпром,ЕС,
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