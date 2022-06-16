Baker Hughes перестанет обслуживать оборудование СПГ-проектов в России

Американская Baker Hughes приняла решение отозвать своих инженеров по сервису ключевого технологического оборудования (газовые турбины и компрессоры) с проектов «Ямал СПГ» «НОВАТЭКа» и «Сахалин-2» «Газпрома», проектных инженеров со строящегося проекта «НОВАТЭКа» «Арктик СПГ-2», сообщает газета «Коммерсант».

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Также источники среди российских контрагентов компании сообщили о прекращении всех отгрузок оборудования для СПГ-проектов в РФ.

Ситуация ставит под вопрос дальнейшую эксплуатацию и пусконаладку иностранного оборудования, а также делает невозможной поставку запчастей для его ремонтов, отмечает издание.

Baker Hughes разрывает соглашения, несмотря на отсутствие прямых санкционных ограничений на сервис и поставку газовых турбин в РФ (запрещено заключение новых контрактов). Кроме того, «Газпром» и «НОВАТЭК» не находятся под прямыми санкциями США или ЕС, указывает издание.

Ранее газета «Коммерсант» писала, что санкционное давление на Россию заставило иностранные нефтесервисные компании задуматься о пересмотре своего бизнеса в России или вовсе об уходе с рынка.