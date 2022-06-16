"Почта России" будет доставлять посылки из Китая регулярными поездами

АО "Почта России" и ПАО "ТрансКонтейнер" (входит в Группу "Дело") займутся развитием доставки почтовых отправлений из Китая в составе регулярных контейнерных поездов. "ТрансКонтейнер" предоставит собственное оборудование и логистические решения, Почта России, в свою очередь, на базе нового магистрального контейнерного сервиса будет формировать новые end-to-end продукты для клиентов", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что соглашение будет действовать до конца 2027 года.