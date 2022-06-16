"Почта России" будет доставлять посылки из Китая регулярными поездами

"Почта России" и "Трансконтейнер" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение о развитии доставки почты из Китая в составе регулярных контейнерных поездов, сообщила пресс-служба "Трансконтейнера".
АО "Почта России" и ПАО "ТрансКонтейнер" (входит в Группу "Дело") займутся развитием доставки почтовых отправлений из Китая в составе регулярных контейнерных поездов. "ТрансКонтейнер" предоставит собственное оборудование и логистические решения, Почта России, в свою очередь, на базе нового магистрального контейнерного сервиса будет формировать новые end-to-end продукты для клиентов", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что соглашение будет действовать до конца 2027 года.
Стороны вместе с этим договорились о совместной деятельности по развитию сервиса по доставке товаров народного потребления в почтовом контейнером поезде "Россия".
"Также компании проработают вопросы интеграции IT-систем и другие актуальные темы сотрудничества", - отметили в пресс-службе.
По словам заместителя гендиректора по логистике "Почты России" Сергея Сергушева, железнодорожные контейнерные поезда позволят повысить скорость доставки отправлений.
"Наша задача - обеспечивать надежные и стабильные маршруты разной географии и сложности. Для этого на базе контейнерных технологий мы создаем новые продукты с новыми качеством и характеристиками: весом, габаритами, ценой и точностью. Благодаря железнодорожным контейнерным поездам мы рассчитываем повысить скорость доставки отправлений на магистральном плече", - отметил Сергушев.
Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: "Новый мир - новые возможности". В рамках мероприятия также форумы МСП, креативного бизнеса, "Лекарственная безопасность", "ПМЭФ Юниор" и SPIEF Sport Week. ТАСС выступает фотохост-агентством и информационным партнером мероприятия.