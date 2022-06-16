Магазины Decathlon в Москве закроются 26 июня. Об этом сообщает The Moscow Times.

Отмечается, что на решение повлияли перебои в поставках товаров. Интернет-магазин больше не принимает заказы.

«Начальство сообщило, что закрытие временное, пока не удастся наладить бесперебойные поставки для пополнения ассортимента, сокращений не будет и магазины обязательно откроются, каким бы сильным ни было давление на компанию», — заявили источники издания.

Накануне сообщалось, что сеть мебельных магазинов IKEA приняла решение полностью уйти из России. В среду состоялось общее собрание, на котором сотрудникам сообщили об уходе компании из страны. Сообщается, что IKEA намерена сократить своих сотрудников в России, а заводы и производство продать другому владельцу.