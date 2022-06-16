Магазины Decathlon в Москве закроются 26 июня. Об этом сообщает The Moscow Times.
Отмечается, что на решение повлияли перебои в поставках товаров. Интернет-магазин больше не принимает заказы.
«Начальство сообщило, что закрытие временное, пока не удастся наладить бесперебойные поставки для пополнения ассортимента, сокращений не будет и магазины обязательно откроются, каким бы сильным ни было давление на компанию», — заявили источники издания.
Накануне сообщалось, что сеть мебельных магазинов IKEA приняла решение полностью уйти из России. В среду состоялось общее собрание, на котором сотрудникам сообщили об уходе компании из страны. Сообщается, что IKEA намерена сократить своих сотрудников в России, а заводы и производство продать другому владельцу.
После начала спецоперации РФ на Украине иностранные компании начали объявлять о приостановке работы в России или уходе с российского рынка. Закрыть магазины в стране решили H&M, группа Inditex (Zara, Zara Home, Bershka, Massimo Dutti, Pull&Bear), Calvin Klein и другие бренды. Также об уходе из России объявили некоторые сети магазинов товаров для дома, производители продуктов питания и бытовой химии, энергетические компании и производители автомобилей.