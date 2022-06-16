X5 Group приобрел 15 финских супермаркетов Prisma в Петербурге

Российский ретейлер X5 Group, управляющий торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», сообщил о приобретении 15 супермаркетов Prisma в Санкт-Петербурге у финского холдинга SOK Retail.

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«X5 Group ... и финский холдинг SOK Retail Int. Oy, ранее заявивший о прекращении торговой деятельности на территории России, сообщают о достижении договоренностей по приобретению X5 компании, которая управляет бизнесом супермаркетов (15 торговых объектов), работавших под брендом Prisma в Санкт-Петербурге, а также кулинарным цехом», - говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующее ходатайство Х5 Group было одобрено Федеральной антимонопольной службой России 15 июня.

Под управление X5 переходят права и обязательства юридического лица (за исключением прав на товарные знаки Prisma), которое ранее осуществляло операционную деятельность торговой сети Prisma в Санкт-Петербурге, состоящей из 15 магазинов.

Супермаркеты начнут вновь работать до середины июля после завершения необходимых юридических действий, минимального ребрендинга, а также заполнения магазинов товарным запасом X5.

«Практически все магазины будут интегрированы в торговую сеть «Перекресток», - говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что среди условий сделки - сохранение рабочих мест для операционного персонала сети Prisma и исполнение обязательств перед ее основными партнерами, в том числе перед арендодателями.