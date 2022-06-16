Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+32° в 
USD 56.87EUR 58.96
Войти в почту
1 час назад

Рядом с умным фонтаном Сбера в Петергофе появилась скульптура фонтанщика

SberPressиещё 2

В Петергофе состоялась торжественная церемония открытия памятной скульптуры фонтанщика на Торговой площади города. Скульптура «Фонтанщик», созданная Николаем Карлыхановым, членом Санкт-Петербургского союза художников России, установлена по инициативе депутата Законодательного собрания Петербурга Михаила Барышникова на средства Сбера, а также при содействии фонда «Кузница героев». В церемонии принял участие Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф.

Рядом с умным фонтаном Сбера в Петергофе появилась скульптура фонтанщика
Фото: СберСбер

Именно в Петергофе пять лет назад, в июне 2017 года, Сбер открыл первый в России умный светомузыкальный фонтан, который не просто воспроизводит музыку в такт танцу воды, но и является образовательной площадкой и может даже читать лекции, проецируя изображение на водный экран.

Возведённая рядом скульптура фонтанщику дополнила композицию Торговой площади, которая благодаря Сберу стала центром притяжения для жителей и гостей города.

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка

Мы рады преподнести новый подарок жителям Петергофа, которым я хочу пожелать здоровья, оптимизма, веры в себя и в то, что их город и Петербург являются основой не только русской души, но и русской культуры

При Петре I была учреждена профессия «мастер фонтанного дела» и особый жетон, подчёркивающий её статус. Мастер вместе со званием получал особый нагрудный знак — жетон овальной формы, — который сейчас изображён на скульптуре «Фонтанщик».

Компании,Михаил Барышников,Герман Греф,Сбербанк России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители