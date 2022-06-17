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1 час назад

Газпромбанк вложит 16 млрд рублей в развитие образования в Петербурге

ТАССиещё 3

Санкт-Петербург и Газпромбанк подписали на площадке Петербургского международного экономического форума соглашение, по которому предполагается вложить не менее 16 млрд рублей в развитие образовательной инфраструктуры города. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе правительства региона.

Газпромбанк вложит 16 млрд рублей в развитие образования в Петербурге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Проект планируется реализовывать в рамках государственной программы "Развитие образования", он направлен на повышение уровня материально-технической базы, развитие инфраструктуры системы общего образования и обеспечение высокого качества и доступности образования, ликвидации очередей и вторых смен в образовательных организациях", - говорится в сообщении.

Уточняется, что общий планируемый объем инвестиций составит не менее 16 млрд рублей.

Власти Петербурга рассчитывают, что реализация проектов повысит качество и доступность образования в городе, обеспечит реализацию цифровой трансформации системы образования, повысит значение Санкт Петербурга как всероссийского и международного научно-образовательного центра.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом "Росконгресс", проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: "Новый мир - новые возможности". В рамках мероприятия также запланированы форумы МСП, креативного бизнеса, "Лекарственная безопасность", "ПМЭФ Юниор" и SPIEF Sport Week. ТАСС выступает фотохост-агентством и информационным партнером мероприятия.

Компании,ПМЭФ-2022,Правительство Санкт-Петербурга,Газпромбанк,
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