Telegram-канал Mash сообщает, что сеть, пришедшую на смену McDonald’s в России, могут переименовать из «Вкусно и точка» во «Вкусно и спасибо» или «Вкусно и весело». По данным Mash, причина заключается в угрозе юридических споров.

Гендиректор компании Олег Пароев эту информацию опроверг, заявив ТАСС, что регистрировать альтернативные названия для сети предприятий быстрого обслуживания «Вкусно — и точка» не планируется. По его словам, заявка на регистрацию бренда направлена в Роспатент.

16 мая стало известно, что McDonald’s решил окончательно уйти из России и продать свой бизнес в стране предпринимателю Александру Говору, который был одним из ее франчайзи.

Компания сохранила права на товарный знак в РФ, поэтому рестораны, которые открылись на месте McDonald's, не могут использовать ее название, логотип и меню.

Первые рестораны новой сети под названием «Вкусно и точка» открылись в Москве и области 12 июня. Логотипом «Вкусно и точка» стали две палочки картошки-фри желтого цвета и желто-оранжевый бургер на зеленом фоне.

Позже СМИ сообщили, что с названием «Вкусно и точка» не согласился глава дальневосточной сети стритфуда «Еда и точка» Сергей Понкратов. Он подчеркнул, что свое название его компания использует с 2018 года.