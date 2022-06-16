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1 час назад

«Хоть сейчас»: Миллер высказался о запуске «Северного потока-2»

Мария Иванова

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что газопровод «Северный поток-2» готов к работе, поставки в ЕС по нему можно запустить «хоть сейчас». Об этом сообщает ТАСС.

Миллер подчеркнул, что в трубопроводе уже есть давление.

22 февраля 2022 года, после признания Россией ДНР и ЛНР, Германия остановила процесс сертификации «Северного потока-2». 23 февраля США ввели санкции против оператора проекта - Nord Stream 2 AG, которые предусматривают запрет на сделки с компанией.

Песков объяснил сокращение поставок газа в Европу

В Кремле заявили, что невозможным запуск газопровода сделала «истерическая реальность». По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в перспективе судьбу газопровода оценят трезво. Отвечая на вопрос о «смерти проекта», Песков подчеркнул, что его инфраструктура готова и «никуда не денется».

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