Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что газопровод «Северный поток-2» готов к работе, поставки в ЕС по нему можно запустить «хоть сейчас». Об этом сообщает ТАСС.
Миллер подчеркнул, что в трубопроводе уже есть давление.
22 февраля 2022 года, после признания Россией ДНР и ЛНР, Германия остановила процесс сертификации «Северного потока-2». 23 февраля США ввели санкции против оператора проекта - Nord Stream 2 AG, которые предусматривают запрет на сделки с компанией.
В Кремле заявили, что невозможным запуск газопровода сделала «истерическая реальность». По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в перспективе судьбу газопровода оценят трезво. Отвечая на вопрос о «смерти проекта», Песков подчеркнул, что его инфраструктура готова и «никуда не денется».