Новак: 95% экспортных поставок Газпрома оплачивается в рублях

Большинство европейских клиентов «Газпрома» перешли на оплату в рублях, это порядка 90-95% поставлявшихся объемов. Об этом заявил журналистам вице-премьер России Александр Новак на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает агентство «Прайм».

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«Те, кто изъявили желание перейти, те перешли, я думаю, если брать от общего объема потребления… примерно процент 90-95», — подчеркнул он.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ об оплате газа, поставляемого в недружественные страны, рублями. Согласно документу, для приобретения российского газа западным странам теперь необходимо открыть рублевые счета в банках РФ. После оглашения данной меры большая часть европейских стран выступила против инициативы.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что потребителей стран, выступающих против оплаты в рублях, уже отключили от поставок газа. По его словам, новых отключений не ожидается.

15 июня цены на газ в Европе впервые с 27 апреля превысили $1300 за 1 тыс. куб. м. После сообщения «Газпрома» о сокращении поставок по газопроводу «Северный поток» цены выросли почти на 25%.