На ПМЭФ представили макет территории вокруг «СКА Арены»

«Парк задуман и должен получиться очень красивым, с возможностями для семейного отдыха, занятий экстремальными видами спорта и даже с легкоатлетическим ядром. Еще планируется фестивальная зона – летом там будет концертная площадка, а в зимнее время – место для массового катания. Так что жить будет не только «СКА Арена», но и пространство вокруг нее», – рассказывал генеральный директор «СКА Арены» Дмитрий Сватковский в интервью «Спорт День за Днем».