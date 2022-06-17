На ПМЭФ представили макет территории вокруг «СКА Арены»

На Петербургском международном экономическом форуме показали, как будет выглядеть территория вокруг «СКА Арены», сообщает Иван Жидков. На видео вы можете увидеть, что ждет посетителей самого крупного ледового дворца в мире.
Эта территория будет доступна для прогулок петербуржцев и гостей города круглый год.
«Парк задуман и должен получиться очень красивым, с возможностями для семейного отдыха, занятий экстремальными видами спорта и даже с легкоатлетическим ядром. Еще планируется фестивальная зона – летом там будет концертная площадка, а в зимнее время – место для массового катания. Так что жить будет не только «СКА Арена», но и пространство вокруг нее», – рассказывал генеральный директор «СКА Арены» Дмитрий Сватковский в интервью «Спорт День за Днем».
«СКА Арена» строится в рамках заключенного концессионного соглашения между Правительством Санкт-Петербурга и ООО «СКА Арена». Она будет вмещать до 21,5 тыс болельщиков на хоккейных матчах и до 23 тыс – на концертах. «СКА Арена» должна быть готова в мае 2023 года.