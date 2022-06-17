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1 час назад

На ПМЭФ представили макет территории вокруг «СКА Арены»

Спорт день за днемиещё 1

На Петербургском международном экономическом форуме показали, как будет выглядеть территория вокруг «СКА Арены», сообщает Иван Жидков. На видео вы можете увидеть, что ждет посетителей самого крупного ледового дворца в мире.

На ПМЭФ представили макет территории вокруг «СКА Арены»
Фото: ООО «СКА Арена»ООО «СКА Арена»

Эта территория будет доступна для прогулок петербуржцев и гостей города круглый год.

«Парк задуман и должен получиться очень красивым, с возможностями для семейного отдыха, занятий экстремальными видами спорта и даже с легкоатлетическим ядром. Еще планируется фестивальная зона – летом там будет концертная площадка, а в зимнее время – место для массового катания. Так что жить будет не только «СКА Арена», но и пространство вокруг нее», – рассказывал генеральный директор «СКА Арены» Дмитрий Сватковский в интервью «Спорт День за Днем».

«СКА Арена» строится в рамках заключенного концессионного соглашения между Правительством Санкт-Петербурга и ООО «СКА Арена». Она будет вмещать до 21,5 тыс болельщиков на хоккейных матчах и до 23 тыс – на концертах. «СКА Арена» должна быть готова в мае 2023 года.

ПМЭФ-2022,Иван Жидков,Дмитрий Сватковский,Правительство Санкт-Петербурга,
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