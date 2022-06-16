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29 минут назад

Источник: зарплаты сотрудников "Газпрома" с 1 июля повысят на 10%

ТАССиещё 1

Заработная плата сотрудников "Газпром" с 1 июля будет проиндексирована на 10%, соответствующее решение принято, сообщил ТАСС источник, знакомый с приказом.

В "Газпроме" повысят зарплаты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Решение принято", - сказал он, отвечая на вопрос о повышении зарплаты в "Газпроме" на 10% с 1 июля.

Ранее сообщалось, что зарплата руководителей, специалистов и служащих дочерних обществ "Газпрома" с 1 октября 2021 года была проиндексирована на 15% по приказу председателя правления холдинга Алексея Миллера.

Названы вакансии с зарплатами более 500 тысяч рублей в месяц

Индексация заработной платы в компании производится ежегодно. Но такое заметное повышение тарифных ставок случилось в последний раз в 2019 году - тогда пятнадцатипроцентную прибавку к зарплате получил только рабочий персонал компании.

Компании,Алексей Миллер,Газпром,
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