В "Газпроме" повысят зарплаты

Заработная плата сотрудников "Газпром" с 1 июля будет проиндексирована на 10%, соответствующее решение принято, сообщил ТАСС источник, знакомый с приказом.

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"Решение принято", - сказал он, отвечая на вопрос о повышении зарплаты в "Газпроме" на 10% с 1 июля.

Ранее сообщалось, что зарплата руководителей, специалистов и служащих дочерних обществ "Газпрома" с 1 октября 2021 года была проиндексирована на 15% по приказу председателя правления холдинга Алексея Миллера.