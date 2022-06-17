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36 минут назад

«Газпром» ограничил поставки газа в Италию в два раза

Lenta.ruиещё 1

В пятницу, 17 июня, «Газпром» поставит в Италию только половину от запрошенного объема газа, хотя в физическом выражении это столько же, сколько и сутки назад. Об этом говорится в сообщении итальянской нефтегазовой группы Eni, на которое ссылается РИА Новости.

«Газпром» ограничил поставки газа в Италию в два раза
Фото: ТАССТАСС

Eni запросила 63 миллиона кубометров, чтобы компенсировать недополученные в последние три дня объемы, но российский поставщик готов обеспечить только около 32 миллионов. Такая ситуация складывается на фоне проблем газопровода «Северный поток», который из-за проблем с оборудованием снизил объем прокачки примерно на 60 процентов.

Накануне премьер-министр Италии Марио Драги предположил, что снижение объемов поставок связано не с технологическими сложностями, а с политикой. В свою очередь министр по экологическому переходу Италии Роберто Чинголани обозначил, что страна готова принять контрмеры после того, как оценит сложившуюся ситуацию.

В России сложности объясняют происходящим на компрессорной станции «Портовая», обеспечивающей работу газопровода «Северный поток». Она укомплектована компрессорными агрегаторами Siemens, которые требуют ремонта и технического обслуживания. Один из таких двигателей в настоящее время находится в Канаде, его возвращению в Россию мешают санкции. У второго двигателя закончился срок межремонтной наработки до капитального ремонта, и его эксплуатация невозможна, а провести ремонт можно только в той же Канаде. Соответственно, велик риск потерять и второй аппарат.

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Глава «Газпрома» Алексей Миллер, комментируя проблему, признал, что никакого пути ее решения не существует. В свою очередь власти Канады сообщили о переговорах с Германией для урегулирования ситуации.

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