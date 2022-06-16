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1 час назад

Гендиректор SALAMTEX Хани Салам на ПМЭФ рассказал о намерении сотрудничать с Россией

RT на русском

Генеральный директор текстильной компании SALAMTEX из Египта Хани Салам на Петербургском международном экономическом форуме рассказал о планах сотрудничества с Россией.

Глава SALAMTEX на ПМЭФ рассказал о намерении сотрудничать с РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы представляем лёгкую промышленность, это отрасль текстильного производства, поэтому я настроен найти способы взаимодействия с российскими компаниями, которые специализируются на этой сфере», — отметил он в разговоре с ФАН.

Хани Салам также выразил надежду на двустороннее сотрудничество двух государств и поддержку в преодолении возникающих трудностей, в том числе логистических.

Ранее, по сообщениям телеканала «360», гендиректор РЭО Буцаев провёл встречу с молодёжью в рамках ПМЭФ-2022.

Компании,ПМЭФ-2022,
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