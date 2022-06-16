"Автоваз" локализует сборку радиоэлектронного оборудования

"Автоваз" планирует локализовать сборку радиоэлектронного оборудования, сообщил в интервью ТАСС в рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ) президент "Автоваза" Максим Соколов.
"В долгосрочном плане наша задача - создать новую современную российскую автомобильную платформу, обеспечив глубокую локализацию радиоэлектронного оборудования, автоматической коробки передач и других элементов, не говоря уже про ABS (антиблокировочная тормозная система - прим. ТАСС) и подушку безопасности", - сказал Соколов.
Он отметил, что в случае с ABS наравне с локализацией рассматривается и вопрос закупок у дружественных стран.
"Гораздо сложнее с автоматическими коробками передач, поскольку на запуск такого завода даже в максимально быстром режиме уходит не менее четырех лет", - пояснил Соколов.
Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: "Новый мир - новые возможности". В рамках мероприятия также запланированы форумы МСП, креативного бизнеса, "Лекарственная безопасность", "ПМЭФ Юниор" и SPIEF Sport Week. ТАСС выступает фотохост-агентством и информационным партнером мероприятия.