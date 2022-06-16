"Автоваз" локализует сборку радиоэлектронного оборудования

"В долгосрочном плане наша задача - создать новую современную российскую автомобильную платформу, обеспечив глубокую локализацию радиоэлектронного оборудования, автоматической коробки передач и других элементов, не говоря уже про ABS (антиблокировочная тормозная система - прим. ТАСС) и подушку безопасности", - сказал Соколов.