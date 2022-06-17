Илону Маску и его компаниям Tesla и SpaceX предъявлен судебный иск на 258 млрд долларов за продвижение криптовалюты Dogecoin. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Истец — Кит Джонсон — утверждает, что Маск и его компании создали мошенническую схему (финансовую пирамиду) для взвинчивания стоимости Dogecoin. Он обвинил миллиардера во лжи по поводу того, что криптовалюта является разумной инвестицией. По утверждению истца, она вообще не имеет ценности. Ее курс с начала года упал на 67%. В итоге он лишился своих денег.

Помимо возмещения ущерба Джонсон требует, чтобы суд запретил Маску и его компаниям продвигать Dogecoin. Иск подан в федеральный суд Манхэттена.

Маск и представители SpaceX и Tesla еще не прокомментировали эти заявления.