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1 час назад

Завод по производству макарон быстрого приготовления построят в Краснодаре

ТАСС

Компания Alias Group построит в Краснодаре завод по производству макарон быстрого приготовления до 2024 года, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Соответствующее соглашение было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума.

Завод по производству макарон быстрого приготовления построят в Краснодаре
Фото: © Flickr / cookbookman17© Flickr / cookbookman17

"Подписали соглашение о создании в Краснодаре завода по производству макарон быстрого приготовления. Компания Alias Group, известная на Кубани в сфере строительства, успешно реализующая благотворительные проекты, выбрала новое направление для развития в регионе - пищевую промышленность. Это стало возможным благодаря стремлению власти и бизнеса своевременно реагировать на вызовы времени, разрабатывать новые меры поддержки, улучшать инвестклимат", - сообщил он.

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Как уточнили в пресс-службе администрации Краснодарского края, запустить предприятие планируют в конце 2024 года.

"Под комплекс отвели участок площадью более 65,2 тыс. кв. м. Он будет включать цех по смешиванию соусов, автоматизированные производственные, упаковочные и фасовочные линии, склады для сырья. Завод оснастят современным оборудованием, которое позволит контролировать все этапы производства", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, Кондратьев отметил, что на заводе планируют изготавливать 5,5 тыс. тонн макаронных изделий в год. В качестве сырья будут использовать кубанскую муку.

Alias Group уже приобрела земельный участок, разработала бизнес-план, финансовую модель, проект здания и технологическую схему, определила перечень оборудования, зарегистрировала товарные знаки, сообщили в пресс-службе администрации.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: "Новый мир - новые возможности". В рамках мероприятия также запланированы форумы МСП, креативного бизнеса, "Лекарственная безопасность", "ПМЭФ Юниор" и SPIEF Sport Week. ТАСС выступает фотохост-агентством и информационным партнером мероприятия.

Компании,ПМЭФ-2022,Вениамин Кондратьев,
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