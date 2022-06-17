Российская «дочка» Google подала заявление о банкротстве

Российская «дочка» Google (ООО «Гугл») подала в в Арбитражный суд Москвы заявление о собственном банкротстве. Еще в мае компания рассказывала о таких планах. В пресс-службе пояснили, что арест банковского счета сделал невозможной работу компании.

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В картотеке дел Арбитражного суда Москвы говорится, что ООО «Гугл» подало заявление о признании должника банкротом 16 июня.