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1 час назад

Российская «дочка» Google подала в суд заявление о банкротстве

Daily Stormиещё 13

Российская «дочка» Google (ООО «Гугл») подала в в Арбитражный суд Москвы заявление о собственном банкротстве. Еще в мае компания рассказывала о таких планах. В пресс-службе пояснили, что арест банковского счета сделал невозможной работу компании.

Российская «дочка» Google подала заявление о банкротстве
Фото: ReutersReuters

В картотеке дел Арбитражного суда Москвы говорится, что ООО «Гугл» подало заявление о признании должника банкротом 16 июня.

18 мая российская «дочка» Google предупредила, что собирается обратиться с заявлением о банкротстве. В компании говорили, что с 22 марта «предвидят собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств» из-за ареста банковского счета.

Компании,Google,
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