Российская «дочка» Google подала заявление о банкротстве

Российская «дочка» Google (ООО «Гугл») подала в в Арбитражный суд Москвы заявление о собственном банкротстве. Еще в мае компания рассказывала о таких планах. В пресс-службе пояснили, что арест банковского счета сделал невозможной работу компании.
В картотеке дел Арбитражного суда Москвы говорится, что ООО «Гугл» подало заявление о признании должника банкротом 16 июня.
18 мая российская «дочка» Google предупредила, что собирается обратиться с заявлением о банкротстве. В компании говорили, что с 22 марта «предвидят собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств» из-за ареста банковского счета.