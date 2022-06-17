Авиакомпания Royal Flight может с сентября потерять сертификат эксплуатанта из-за несоответствия новым требованиям в случае расторжения контрактов. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в компании и авиаотрасли.

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Компания приняла решение уволить около трети своих сотрудников. Полеты возобновлять она не планирует как минимум в ближайшие месяцы.

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Напомним, что самолеты Royal Flight в начале марта были задержаны в Турции и Египте по требованию иностранных лизингодателей.

Отмечается, что в России у перевозчика осталось всего два самолета Boeing из 13. Так, в случае окончательного разрывания контрактов лизингодателями Royal Flight может потерять сертификат эксплуатанта после вступления с 1 сентября в силу новых требований к перевозчикам.

Новые федеральные авиационные правила (ФАП-10) предполагают, что у перевозчика должны быть хотя бы шесть самолетов в иностранном реестре или три - в российском, подчеркивает газета.

Как указал собеседник издания, авиакомпания не оплачивает лизинг самолетов, однако депозиты, которые могли быть использованы в качестве обеспечительных платежей, не вскрыты и контракты пока не считаются расторгнутыми. По словам источника, авиакомпания обсуждала с лизингодателями покупку бортов, но получила отказ в связи с опасениями владельцами вторичных санкций.

По словам источника, близкого к Минтрансу, а также источника в самой авиакомпании, оба самолета, оставшихся в РФ, перевели в российский реестр.

Перевозчик планировал поставить их на курортные направления внутри России, однако в условиях закрытых аэропортов на юге страны о возобновлении полетов в ближайшие месяцы речи не идет.