СМИ: Канада «активно обсуждает» ситуацию с турбинами для «Северного потока»

Правительство Канады «активно обсуждает» с Германией ситуацию с оборудованием для газопровода «Северный поток». Об этом заявил представитель канадского министерства природных ресурсов, передает Reuters.

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Турбины для газопровода поставляет Siemens, их ремонтом занимаются в Канаде. Siemens пока не может забрать турбины в связи с введенными канадскими властями санкциями.

«Правительство Канады активно обсуждает с Германией турбины, о которых идет речь, и мы работаем над достижением решения», — сказано в заявлении неназванного представителя министра природных ресурсов Канады.

На этой неделе «Газпром» принял решение остановить две турбины на «Северном потоке». В этой связи прокачка по газопроводу сократилась на 100 млн куб. м за сутки. Издание узнало у Siemens Energy, что по техническим причинам ремонтировать используемые авиационные газовые турбины могут только в Монреале.

Оттава расценивает их как товар двойного назначения и отказывается возвращать в Россию на фоне санкций против российской энергетической компании.