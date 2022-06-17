Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+24° в 
USD 56.87EUR 58.96
Войти в почту
1 час назад

СМИ: Канада «активно обсуждает» ситуацию с турбинами для «Северного потока»

Лера Букина

Правительство Канады «активно обсуждает» с Германией ситуацию с оборудованием для газопровода «Северный поток». Об этом заявил представитель канадского министерства природных ресурсов, передает Reuters.

СМИ: Канада «активно обсуждает» ситуацию с турбинами для «Северного потока»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Турбины для газопровода поставляет Siemens, их ремонтом занимаются в Канаде. Siemens пока не может забрать турбины в связи с введенными канадскими властями санкциями.

«Правительство Канады активно обсуждает с Германией турбины, о которых идет речь, и мы работаем над достижением решения», — сказано в заявлении неназванного представителя министра природных ресурсов Канады.

На этой неделе «Газпром» принял решение остановить две турбины на «Северном потоке». В этой связи прокачка по газопроводу сократилась на 100 млн куб. м за сутки. Издание узнало у Siemens Energy, что по техническим причинам ремонтировать используемые авиационные газовые турбины могут только в Монреале.

Оттава расценивает их как товар двойного назначения и отказывается возвращать в Россию на фоне санкций против российской энергетической компании.

Как заявлял постпред РФ при ЕС Владимир Чижов, «Северный поток» может быть остановлен. Глава «Газпрома» Алексей Миллер указывал на отсутствие в настоящее время путей решения проблемы.

Компании,Владимир Чижов,Алексей Миллер,Siemens,Газпром,ЕС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители