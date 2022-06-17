Греф: сегодня время возможностей для бизнеса

«Надо понимать, что бизнес рационален: если дешевле купить готовое решение, чем произвести самому, ну, конечно, будет покупаться готовое решение. При этом сейчас настало время [для бизнеса], начнем это производить. После того как продукты, скажем, цифровые, для нас закрылись, мы все хотим или не хотим будем создавать готовые продукты», — сказал Греф.