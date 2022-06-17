Российская «дочка» Google подала заявление о банкротстве

16 июня дочерняя компания Google в России подала заявление о банкротстве. Соответствующий документ поступил в Арбитражный суд Москвы, следует из картотеки дел.

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Дату рассмотрения обоснованности в настоящий момент еще не назначили.

16 июня Google была оштрафована еще на 15 млн рублей за повторный отказ локализовать данные россиян. Суд признал виновным Google Ltd в административном правонарушении, предусмотренном ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ (повторное невыполнение оператором обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, или извлечения персональных данных граждан Российской Федерации).

26 мая стало известно, что судебные приставы полностью взыскали с компании Google штраф на сумму более 7,7 млрд рублей за систематическое неудаление запрещенного российским законодательством контента.

18 мая сообщалось, что Google в РФ собирается обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании собственного банкротства. Компания заявила, что с 22 марта 2022 года «предвидит собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств».