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49 минут назад

«Дочка» Google в России подала заявление о банкротстве

Лера Букина

16 июня дочерняя компания Google в России подала заявление о банкротстве. Соответствующий документ поступил в Арбитражный суд Москвы, следует из картотеки дел.

Российская «дочка» Google подала заявление о банкротстве
Фото: ReutersReuters

Дату рассмотрения обоснованности в настоящий момент еще не назначили.

16 июня Google была оштрафована еще на 15 млн рублей за повторный отказ локализовать данные россиян. Суд признал виновным Google Ltd в административном правонарушении, предусмотренном ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ (повторное невыполнение оператором обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, или извлечения персональных данных граждан Российской Федерации).

26 мая стало известно, что судебные приставы полностью взыскали с компании Google штраф на сумму более 7,7 млрд рублей за систематическое неудаление запрещенного российским законодательством контента.

18 мая сообщалось, что Google в РФ собирается обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании собственного банкротства. Компания заявила, что с 22 марта 2022 года «предвидит собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств».

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По словам управляющего партнера коммуникационного агентства B&C Agency Ивана Самойленко, банкротство российского отделения Google - результат нежелания головной организации соглашаться с требованиями законодательства РФ.

Компании,Coca-Cola,Google,
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