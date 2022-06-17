Группа ЦРТ представила на ПМЭФ обновленную биометрическую платформу

Группа компаний ЦРТ представила в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) новую версию платформы мультимодальной биометрической аутентификации, сообщила пресс-служба группы ЦРТ.

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"Группа компаний ЦРТ представила новую версию платформы мультимодальной биометрической аутентификации VoiceKey.Platform. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума рассказал генеральный директор группы компаний ЦРТ Дмитрий Дырмовский. Благодаря поддержке РФРИТ [Российский фонд развития информационных технологий] удалось в короткий срок реализовать ряд глобальных обновлений платформы: усовершенствовать пользовательский интерфейс, развить технологии голосового и лицевого антиспуфинга - защиты биометрии от взлома", - говорится в сообщении.

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Платформа уже используется в банках и финансовых институтах России и СНГ, к ней есть интерес за рубежом, добавили в пресс-службе. Обновленная версия может быть востребована также в ретейле, МФЦ, телекоммуникационной отрасли, девелопменте, считают в ЦРТ.

Платформа объединяет продукты и сервисы на базе голосовой и лицевой биометрии для идентификации клиентов и предотвращения мошенничества при дистанционном обслуживании. Как поясняет пресс-служба, при звонке в контактный центр в начале разговора с оператором запускается проверка пользователя, занимающая несколько секунд: в режиме реального времени создается модель голоса, которая сравнивается с эталоном, отслеживается появление голосов посторонних людей, в том числе ранее скомпрометированных. Результат подтверждения личности по голосу появляется на экране монитора оператора контактного центра.

Подчеркивается, что клиенту нет необходимости вспоминать номер банковской карты, данные паспорта, кодовое слово: чтобы получить персональную информацию по своим счетам или операциям, достаточно его голоса, при этом он может говорить на любом языке. Кроме того, система сразу распознает искусственный голос и сообщает, что верификация не пройдена. Эти особенности делают ее удобнее и надежнее традиционных способов подтверждения личности, отмечают в пресс-службе.

"В рамках проекта разрабатывались способы детектирования различных типов атак на голосовую биометрию. В 2021 году достижения ЦРТ в этой области были отмечены на глобальном уровне, научная команда заняла первое место на престижном международном научном конкурсе, продемонстрировав выдающиеся результаты в защите биометрии за счет использования новых архитектур нейронных сетей", - добавили в пресс-службе.

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