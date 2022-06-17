Российский электрогрузовик EVM PRO был представлен на ПМЭФ

В рамках XXV Петербургского международного экономического форума состоялась презентация российского электрического грузовика EVM PRO. Серийное производство новинки планируется запустить в особой экономической зоне «Технополис Москва» в сентябре этого года. Финансовый директор компании-производителя «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» Игорь Кирдин сказал, что на начальном этапе планируется выпускать около 1 тыс. автомобилей EVM PRO в год, а в перспективе производство может быть увеличено до 5 тысяч машин.

Он также отметил: «Электромобиль будет стоить около 4 млн рублей, но за счет субсидии государства цена будет в районе 3,2 млн рублей для потребителя». Электрический грузовик EVM PRO создан в сотрудничестве с Ульяновским автозаводом на базе шасси УАЗ «Профи», пишет источник. Запас хода электромобиля массой 3,5 тонны на одном заряде составит 300 км, допустимая полезная нагрузка при этом может достигать 1 тонны. Ключевые характеристики электрогрузовика включают российскую силовую установку, бортовую электронику и программное обеспечение собственной разработки, а также автономное отопление кабины водителей и электрокондиционер для летнего периода эксплуатации. Для сохранения заряда в минусовые температуры предусмотрен обогрев батареи. Использование электрогрузовика предусмотрено и для городской среды.