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32 минуты назад

Российский миллиардер порассуждал о препятствиях для российской экономики

Lenta.ru

Российский миллиардер, основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов в ходе Петербургского международного экономического форума порассуждал о препятствиях для развития российской экономики. Его слова приводит Telegram-канал РБК.

Российский миллиардер порассуждал о препятствиях для российской экономики
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы и в хороших-то условиях не могли экономику выстроить, а сейчас действуем в таких критических тяжелых полувоенных», — отметил Мордашов.

При этом он предположил, что россиянам «может быть нужна война», чтобы «заставить себя действовать».

По оценке Forbes, Мордашов занимает пятое место среди богатейших предпринимателей России с состоянием в 13,2 миллиарда долларов. Ему принадлежат 77 процентов акций «Северстали». В начале июня компания и сам Мордашов попали под санкции США, ранее аналогичные меры были применены к бизнесмену Евросоюзом.

Из-за введенных ограничений «Северсталь» столкнулась с трудностями при экспорте продукции в страны Запада, а также с обвалом котировок своих акций.

Компании,ПМЭФ-2022,Алексей Мордашов,ЕС,
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