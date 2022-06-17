Российский миллиардер порассуждал о препятствиях для российской экономики

Российский миллиардер, основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов в ходе Петербургского международного экономического форума порассуждал о препятствиях для развития российской экономики. Его слова приводит Telegram-канал РБК.
«Мы и в хороших-то условиях не могли экономику выстроить, а сейчас действуем в таких критических тяжелых полувоенных», — отметил Мордашов.
При этом он предположил, что россиянам «может быть нужна война», чтобы «заставить себя действовать».
По оценке Forbes, Мордашов занимает пятое место среди богатейших предпринимателей России с состоянием в 13,2 миллиарда долларов. Ему принадлежат 77 процентов акций «Северстали». В начале июня компания и сам Мордашов попали под санкции США, ранее аналогичные меры были применены к бизнесмену Евросоюзом.
Из-за введенных ограничений «Северсталь» столкнулась с трудностями при экспорте продукции в страны Запада, а также с обвалом котировок своих акций.