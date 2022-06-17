"Мираторг" в 2022 году планирует удвоить экспорт

Агрохолдинг "Мираторг" планирует в 2022 году увеличить экспорт продукции в два раза, однако при этом не исключает сокращения производства из-за неокупаемости проектов. Об этом журналистам в кулуарах ПМЭФ сообщил президент компании "Мираторг" Виктор Линник.

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"Экспорт идет по плану, мы планировали на $0,5 млрд в год экспортировать, удваиваем по сравнению с прошлым годом. Это говядина, свинина, птица - продукция с добавленной стоимостью, поставляем более чем в 50 стран мира", - сказал он.

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При этом глава компании отметил, что ее проекты не окупаются из-за того, что рубль "перегрет". По его оценкам, в сложившихся условиях производство может быть сокращено на 30-40%. При этом, если сокращение производства произойдет, то вырастет цена на продукцию или увеличится объем импорта, прогнозирует Линник.

Он также сообщил о том, что компания намерена вложить 12 млрд рублей в расширение мощностей в Брянской области. Средства пойдут на строительство двух крупных зерносушильных комплексов, расширение птицеводческого проекта и строительство шести свинокомплексов. Также "Мираторг" планирует в этом году запустить два проекта в Курской области, в том числе по выпуску желатина стоимостью 3,5 млрд рублей и по производству гепарина, которое на паритетных началах организовано с Van Hessen Holding B.V. Кроме того, компания в этом году начинает строительство крупного селекционно-семеноводческого центра для производства селекции гибридов кукурузы, селекции сои, люцерны и пшеницы, добавил Линник.

О компании

Холдинг "Мираторг", основанный в 1995 году, является одним из крупнейших производителей свинины и говядины, а также поставщиком мяса на российском рынке. Компания работает в 19 регионах РФ.

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