Власти Москвы и АФК "Система" подписали на ПМЭФ меморандум о сотрудничестве

Правительство Москвы и АФК "Система" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали меморандум о сотрудничестве в сфере инновационного и венчурного финансирования. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

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"В рамках соглашения стороны планируют развивать российский венчурный рынок путем построения развитой инфраструктуры поддержки инновационных компаний, фондов, венчурных инвесторов, бизнес-ангелов и экспертов; принять участие в совместном фонде в форме инвестиционного товарищества; осуществлять инвестиции в быстрорастущие компании с целью масштабирования бизнеса и укрепления его позиций; инвестировать в компании с высоким потенциалом роста от ранних стадий их становления до масштабирования: посевные инвестиции, раунд А и В", - пояснили в пресс-службе.

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Там добавили, что для достижения поставленных целей правительством Москвы принято решение об участии в венчурном фонде АФК "Система". Интересы города представит фонд "Московский инновационный кластер", который будет рассматривать возможность инвестирования в инновационные проекты.

"В числе основных направлений инвестирования определены: искусственный интеллект - технологии автоматизации бизнес-процессов в различных отраслях; транспорт - продукты и услуги для оптимизации логистических процессов и в области телематики; цифровые продукты - высокотехнологичные решения в сфере экономики, образования, здравоохранения; биотехнологии - проекты в области генетики, биоинформатики, молекулярной диагностики, клеточной терапии, биофармацевтики. Для участия в совместном фонде правительством Москвы было выделено финансирование в объеме 1 млрд рублей", - сообщили в мэрии.

Эффект сотрудничества

"Сотрудничество правительства Москвы и АФК "Система" в сфере инновационного и венчурного инвестирования создаст дополнительные возможности для развития перспективных технологий и реализации интеллектуального потенциала отечественных предпринимателей не только в Москве, но и стране в целом. В настоящий момент в российской столице работают более 4,5 тыс. стартапов и свыше 100 венчурных фондов. В последние годы Москва стабильно входила в топ-10 городов Европы по общему объему венчурных инвестиций", - сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что в 2021 году в Москве было осуществлено 210 венчурных сделок, общий объем которых увеличился более чем в три раза по сравнению с 2020 году и показал исторический максимум - 1,8 млрд долларов.

"Однако в 2022 году наблюдается падение объемов венчурных инвестиций из-за ухода крупных иностранных игроков из России. В этих условиях стратегическую значимость приобретают проекты, способные заместить столь необходимый элемент инновационной экосистемы, как венчурные инвестиции", - добавили в мэрии.

Инициатива правительства Москвы и АФК "Система" должна позволить обеспечить высокотехнологичные компании необходимым финансированием, а широкая линейка мер государственной поддержки, созданная в столице, должна ускорить разработку и коммерциализацию отечественных технологий.

"Правительством Москвы на базе московского инновационного кластера (МИК) создана экосистема поддержки инновационных проектов от стадии идеи до крупной корпорации. МИК способствует внедрению инноваций и развитию кооперации между крупными корпорациями, промышленностью, субъектами малого и среднего бизнеса, образовательными и научными организациями, институтами развития и органами власти. На цифровой платформе i.Moscow зарегистрировалось более 34 тыс. участников из 80 регионов. Такое количество компаний закрепляет за Москвой статус одной из инновационных столиц мира", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, на базе МИКа правительство столицы реализует программы расширения действующих и локализации новых проектов, формирования спроса на инновационную продукцию со стороны частных заказчиков и органов власти, пилотирования новых разработок, защиты и коммерциализации интеллектуальной собственности, а также привлечения инвестиций в высокотехнологичный сектор столицы.

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