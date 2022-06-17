Форум «Репутация» и «РК-Спорт» подписали соглашение о сотрудничестве в рамках ПМЭФ-2022

Всероссийский культурный научно-образовательный форум «Репутация», учрежденный Эмином Агаларовым, и спортивная организация «РК-Спорт» (спортивная платформа Фонда «Росконгресс») на площадке ПМЭФ-2022 подписали соглашение о сотрудничестве с целью установления долгосрочных партнёрских отношений. Подписи под документом поставили соучредитель, генеральный директор ООО «Репутация» Анна Русска (Симонова) и генеральный директор ООО «РК-Спорт» Сергей Москвитин.

Фото: ПМЭФ-2022 ПМЭФ-2022

Документ закрепляет намерения ООО «Репутация» и ООО «РК-Спорт» совместно развивать и популяризировать спортивную индустрию в России. В частности, в ходе проведения всероссийского культурного научно-образовательного бизнес-форума «Репутация» в декабре 2022 года планируется организация совместной панельной сессии по актуальным вопросам развития в области спорта.

Совместная деятельность компаний подразумевает долгосрочное эффективное взаимодействие по вопросам развития спортивных связей, оказание взаимной информационной и экспертной поддержки с целью развития отечественной спортивной индустрии.