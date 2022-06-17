В правительстве допустили разбор самолетов на запчасти

Вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что часть иностранных самолетов, принадлежащих российским авиакомпаниям, могут разобрать на запчасти, чтобы оставшиеся продолжили летать. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на эфир «России 24».

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Такое заявление Борисов сделал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По данным Борисова, в течение пяти лет парк российских авиакомпаний удастся эксплуатировать без изменений. После этого из-за санкций могут возникнуть проблемы с поставками деталей.

«По всей видимости, может быть даже пойдем на то, что по мере деградации парка будут сниматься запчасти, и это надо предусмотреть», - подчеркнул вице-премьер.

После начала украинского кризиса ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции, которые в том числе распространились на самолеты российских компаний.