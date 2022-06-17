В Минпромторге допустили возвращение Inditex в Россию

Группа компаний Inditex не объявляла об окончательном уходе из России, она рассчитывает возобновить деятельность в стране. Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов, передает ТАСС.

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Иностранные компании начали объявлять о приостановке работы в России или уходе с российского рынка после начала спецоперации РФ на Украине. Закрыть магазины в стране решили группа Inditex, H&M, Calvin Klein и многие другие бренды.

8 июня «Известия», ссылаясь на источники на рынке торговой недвижимости, сообщили, что магазины испанской группы Inditex могут частично открыться в России в июле. Однако позднее в пресс-службе компании заявили об отсутствии планов по возобновлению работы магазинов Zara и Massimo Dutti в РФ.