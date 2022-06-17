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1 час назад

В Минпромторге допустили возвращение Inditex в Россию

Лера Букина

Группа компаний Inditex не объявляла об окончательном уходе из России, она рассчитывает возобновить деятельность в стране. Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов, передает ТАСС.

В Минпромторге допустили возвращение Inditex в Россию
Фото: ТАССТАСС

Иностранные компании начали объявлять о приостановке работы в России или уходе с российского рынка после начала спецоперации РФ на Украине. Закрыть магазины в стране решили группа Inditex, H&M, Calvin Klein и многие другие бренды.

8 июня «Известия», ссылаясь на источники на рынке торговой недвижимости, сообщили, что магазины испанской группы Inditex могут частично открыться в России в июле. Однако позднее в пресс-службе компании заявили об отсутствии планов по возобновлению работы магазинов Zara и Massimo Dutti в РФ.

Онлайн-ретейлер Wildberries приступил к реализации товаров бренда Zara, который входит в группу компаний Inditex. Напомним, что компания приостановила продажи в России в марте. В каталоге Wildberries доступен ассортимент товаров марки Zara. На площадке можно приобрести одежду и аксессуары данного бренда. Ранее на Wildberries появились вещи брендов Massimo Dutti и Pull&Bear.

Компании,Виктор Евтухов,Минпромторг,
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